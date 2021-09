La valeur du jour en Europe - CD Projekt soutenu par des résultats meilleurs que prévu

(AOF) - L'action CD Projekt bondit de près de 8% à 41,57 euros à la Bourse de Francfort à la faveur d'une performance semestrielle meilleure que prévu. Le développeur polonais de jeux vidéo avait connu d'importants déboires l'année dernière avec son principal jeu, Cyberpunk 2077. Il a réalisé sur la première partie de l'année un bénéfice net, part du groupe, de 105,05 millions de zlotys contre 146,8 millions de zlotys, un an auparavant. Les revenus ont augmenté de 29,3% à 470,6 millions de zlotys.

" Une grande partie de l'équipe de développement continue de travailler sur les mises à jour de Cyberpunk, et les dépenses associées sont comptabilisées comme des coûts de la période en cours - ce qui explique notre rentabilité nette inférieure à la normale ", a commenté Piotr Nielubowicz, vice-président et directeur financier.

" Cyberpunk 2077 est revenu sur le PlayStation Store le 21 juin 2021, marquant une étape importante dans nos efforts pour améliorer le jeu " rappelé le groupe polonais. Sa version pour les consoles de nouvelle génération est attendue d'ici la fin de l'année.

Selon Credit Suisse, la surperformance s'explique principalement par un nombre plus élevé que prévu de ventes de Cyberpunk 2077. Près 800 000 jeux Cyberpunk 2077 auraient été écoulés au deuxième trimestre alors que le broker tabait sur seulement 600 000.

" CD Projekt est une action mal aimée avec d'importantes positions vendueuses, donc un net dépassement des attentes au deuxième trimestre devrait être clairement positif " a commenté Barclays.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Croissance du marché pour 2020

Le marché total du jeu vidéo a bondi de 51% en Europe pendant le premier confinement, du 16 mars au 31 mai. Ensuite, le secteur a bénéficié des sorties de jeux vidéo qui ont rencontré un vif succès : « Final Fantasy VII Remake », « Ghost of Tsushima », « The Last of us 2 » (tous trois jeux de la console PS4 de Sony), « Super Mario 3D All-Stars » (console Switch de Nintendo), « World of Warcraft » (jeu sur PC) ou encore « Cyberpunk 2077 » (PC, PS4, Xbox).

En revanche, en France le second confinement a eu un impact négatif sur les ventes, illustrant l'impact de la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels. Néanmoins le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) estime qu'au final l'année 2020 sera une très bonne année pour le marché français. Les ventes réalisées en e-commerce sont à des niveaux très élevées. Les foyers se sont équipés en consoles et en accessoires lors du premier confinement, et les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series sont très bonnes. La demande est même bien supérieure à l'offre disponible. L'an passé, le marché du jeu vidéo représentait 4,8 milliards d'euros, en recul de 2,8% par rapport à 2018.