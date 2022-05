La valeur du jour en Europe - Burberry confirme ses prévisions

(AOF) - Burberry gagne 0,8% à 1595,8 pence, soutenu par des résultats annuels légèrement supérieurs aux attentes et la confirmation de ses objectifs à moyen terme. Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 1950 pence dans le sillage cette publication. UBS a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 1836 pence. "Dans l'ensemble, le groupe affiche une dynamique moindre que ses concurrents sur les trois premiers mois de 2022, une sous-performance qui devra être abordée lors du point stratégique de novembre", indique le broker.

En 2021/2022 (exercice clos le 2 avril), le groupe de luxe a réalisé un résultat opérationnel de 543 millions de livres, en hausse de 4% à données publiées. Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 523 millions de livres en hausse de 32%. A taux de change constant et sur une base comparable, la croissance atteint 38%. La marge s'est établie à 18,5% contre 16,8% en 2020/2021, à données publiées.

Le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 2,826 milliards de livres. A taux de change constant et sur une base comparable, la hausse atteint 23%.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes ont grimpé de 7% à nombre comparable de magasins, un ralentissement expliqué par les restrictions sanitaires en Chine. Jefferies tablait sur +5% et le consensus, sur +6%.

Burberry a par ailleurs annoncé la normalisation de son dividende à 47 pence et un programme de rachat d'actions de 400 millions de livres.

En termes de perspectives, le groupe a confirmé son objectif d'atteindre une croissance d'environ 9% de ses ventes et d'une amélioration significative de sa marge.

