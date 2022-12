La valeur du jour en Europe- Bruxelles valide le plan de nationalisation d'Uniper

(AOF) - Géant gazier allemand, Uniper gagne 3,89% à 3,10 euros à la Bourse de Francfort après que la Commission européenne a approuvé hier sous conditions son plan de nationalisation par l'Etat allemand. Berlin pourra recapitaliser la société à hauteur de 34,5 milliards d'euros. Cette recapitalisation comprend une augmentation de capital en numéraire immédiate de 8 milliards d’euros au prix de 1,70 euro par action. Dans le cadre de ce feu vert de l'Union européenne, le gouvernement fédéral allemand a accepté de réduire sa participation à un maximum de 25 % plus une action d'ici 2028 au plus tard.

En outre, Bruxelles a défini un certain nombre de solutions structurelles qu'Uniper doit respecter. La multinationale procédera aux cessions d'actifs suivantes, dont la dernière devra être réalisée au plus tard fin 2026. Cela concerne notamment la participation de 84 % dans l'activité Unipro en Russie, la centrale électrique au charbon dur à Datteln en Allemagne ou encore son activité électrique en Amérique du Nord.

Uniper s'est également engagé à respecter un certain nombre de mesures d'ouverture du marché, telles que, par exemple, l'obligation de ne pas accroître sa position sur le marché des ventes, d'ajuster son portefeuille de contrats gaziers à long terme et d'accorder aux concurrents l'accès au transport et au stockage capacités.

Jusqu'à la fin de 2026, Uniper ne peut également effectuer que les acquisitions nécessaires pour assurer la viabilité continue de l'entreprise ou pour conduire la décarbonisation des activités d'Uniper. Les acquisitions seront soumises à l'approbation de la Commission européenne.

Cette recapitalisation " permettra à Uniper de continuer à servir ses clients et contribuera à éviter de graves perturbations sur le marché allemand du gaz naturel ", a expliqué Bruxelles.

Le groupe allemand avait été frappé par la réduction, puis la fin totale depuis septembre, des livraisons de gaz russe, en raison de la guerre en Ukraine. Par conséquent, le groupe Uniper avait éprouvé des difficultés après sa perte nette record de 40 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2022.

En outre, l'approbation de l'UE est basée sur la logique selon laquelle Uniper apportera une contribution propre de 30 % par an à partir de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts, hors pertes liées aux coûts de remplacement du gaz, entre 2022 et 2024. Si, à la fin de 2024, la capitalisation en fonds propres d'Uniper est plus élevée qu'avant la crise, le géant gazier sera obligée de rembourser le montant excédentaire au gouvernement fédéral allemand par des moyens appropriés.

Klaus-Dieter Maubach, PDG d'Uniper a déclaré à ce sujet: " La stabilisation d'Uniper a été réalisée. Comme nous avons maintenant obtenu l'approbation de l'UE, les mesures d'immobilisations convenues peuvent être mises en œuvre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver les meilleurs propriétaires pour les actifs et les entreprises à vendre ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.