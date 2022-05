La valeur du jour en Europe - BP soutenu par un premier trimestre robuste malgré la Russie

(AOF) - En hausse de 2,4% à 401,05 pence, BP signe l'une des plus fortes progressions du Footsie à Londres. La compagnie pétrolière britannique a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la hausse des cours du pétrole et du gaz. Elle a par ailleurs relevé ses rachats d'actions à 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre après 1,6 milliard au premier trimestre. Autre bon point, la société prévoit toujours une production globalement stable cette année malgré son départ de Russie. Les marges de raffinage devraient continuer de progresser, a précisé BP.

En outre, BP a chiffré le coût de son départ de Russie. La major a dépréciée 25,5 milliards de dollars suite à la décision de se retirer de sa participation de 19,75% dans la société russe Rosneft.

Ces charges hors trésorerie comprennent 24 milliards de dollars pour la sortie du capital de Rosneft, et 1,5 milliard de dollars liés aux autres activités de BP avec Rosneft en Russie.

En conséquence, le groupe a accusé une perte nette de 20,38 milliards de dollars au premier trimestre de l'année, contre un bénéfice de 2,33 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021.

"Notre décision en février de sortir de notre participation dans Rosneft a entraîné les charges hors trésorerie importantes et la perte globale que nous avons déclarées aujourd'hui. Mais elle n'a pas changé notre stratégie, notre cadre financier ou nos attentes en matière de distribution aux actionnaires", a déclaré le directeur général Bernard Looney.

Le bénéfice récurrent au coût de remplacement, la mesure préférée de la société, est passé de 4,07 milliards de dollars à 6,25 milliards de dollars au premier trimestre, reflétant des bénéfices exceptionnels sur les transactions de pétrole et de gaz, des réalisations pétrolières plus élevées et un meilleur résultat de raffinage. Ce résultat est supérieur au consensus du marché de 4,49 milliards de dollars compilé par BP et dont la moyenne a été calculée à partir de 26 courtiers.

BP a enfin fixé son dividende de 5,46 cents par action pour le premier trimestre, en ligne avec le trimestre précédent.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pression sur les majors pétrolières pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Une vingtaine d’investisseurs institutionnels, comme Allianz ou la Caisse des dépôts, ont défini un standard des reportings climat pour évaluer la capacité des majors du pétrole et du gaz à atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050. Ces institutionnels sont membres du Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC). Les entreprises doivent s’engager et exposer leurs performances sur une série d’indicateurs, tels que les dépenses d’investissement ou la gouvernance. La mise en œuvre de ces exigences va être testée avec plusieurs pétroliers et gaziers comme BP, Eni, Repsol, Shell ou Total pour, ensuite, s’appliquer à d’autres entreprises du secteur.