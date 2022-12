La valeur du jour en Europe - BP a finalisé l'acquisition Archaea Energy

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Basée à Houston, au Texas, Archaea Energy exploite 50 installations de GNR et de conversion de gaz de décharge en énergie aux États-Unis, produisant environ 6 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) de GNR.

Avec la clôture de l'accord, les actions ordinaires d'Archaea cesseront d'être cotées à la NYSE (New York Stock Exchange).

La bioénergie est l'un des cinq moteurs de croissance de la transition stratégique que BP envisage de développer rapidement au cours de cette décennie. Le groupe pétrolier britannique s'attend à ce que les investissements dans ses activités de croissance en transition atteignent plus de 40 % de ses dépenses d'investissement annuelles totales d'ici 2025, avec l'objectif de les porter à environ 50 % d'ici 2030.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'expansion et de l'accélération de BP dans ses activités dans le domaine de la bioénergie. " Elle se fera pour 3,3 milliards de dollars en espèces, ainsi que pour environ 800 millions de dollars de dette nette ", annonçait BP en octobre dernier.

Après avoir reçu ces approbations et une fois la transaction conclue, Archaea étend la présence de BP dans l'industrie américaine du biogaz, renforçant sa capacité à soutenir les objectifs de décarbonation de ses clients et progressant vers son objectif de réduction de l'intensité carbone moyenne du cycle de vie des produits énergétiques qu'elle vend.

(AOF) - Le groupe pétrolier British Petroleum (+0,01% à 480 pence à la bourse de Londres) a finalisé l'achat d'Archaea Energy, l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel renouvelable (GNR), marquant une étape importante dans la croissance de son activité stratégique de bioénergie. En octobre, BP a annoncé qu'il avait accepté d'acquérir Archaea, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires d'Archaea. "Nous voyons une énorme opportunité de développer notre activité de bioénergie en intégrant pleinement Archaea à BP", a déclaré Dave Lawler, président de BP America.

