La valeur du jour en Europe - Bayer dévisse après un week-end noir

(AOF) - Bayer (-18,24% à 33,86 euros) est lanterne rouge du DAX40 après avoir été frappé par deux mauvaises nouvelles. D’une part, le groupe chimique allemand a annoncé dimanche l'abandon de son essai clinique Oceanic-AF, son anticoagulant Asundexian s’étant montré inefficace. Il s’agissait de l'un des principaux produits de son pipeline, dont le potentiel était évalué à plus de 5 milliards d’euros de revenus annuels. D’autre part Bloomberg a rapporté samedi que sa filiale Monsanto a été condamnée à payer 1,5 milliard de dollars par un tribunal du Missouri.

Plusieurs utilisateurs de l'herbicide Roundup ont développé des cancers. Jefferies prévoit que le montant de l'amende devrait être réduit en appel à environ 10 % de ce total.

Jefferies estime que l'arrêt de l'essai clinique est "un coup dur porté au pipeline" de Bayer Pharma, alors qu'il fait face à une "falaise de brevets", c'est-à-dire un nombre significatif de produits prêts à tomber dans le domaine public. Selon le broker, ce revers "accroît les défis auxquels est confronté son nouveau PDG " à savoir la faiblesse du pipeline et les besoins d'investissement alors que l'endettement est élevé et qu'il est assailli par des litiges ".

L'essai Oceanic-AF était une étude de phase III comparant l'asundexian à l'apixaban (un anticoagulant oral direct) chez des patients atteints de fibrillation auriculaire et présentant un risque d'accident vasculaire cérébral. La décision de l'interrompre se fonde sur la recommandation du Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) rattaché à l'étude, après qu'a été démontrée une efficacité de l'asundexian inférieure à celle d'un groupe témoin. Bayer annonce qu'il analysera plus en détail les données pour comprendre le résultat et publiera les données.

La condamnation de Monsanto dans une affaire de glyphosate intervient quelques jours après l'annonce d'une probable réautorisation de l'herbicide dans l'Union européenne pour une durée de dix ans, les États membres n'étant pas parvenus à une majorité pour en décider autrement.

