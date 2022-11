La valeur du jour en Europe - Bayer : des résultats trimestriels solides et dépassant les attentes du groupe

(AOF) - Groupe pharmaceutique et agrochimique allemand, Bayer (-4,7% à 51,82 euros) recule à la Bourse de Francfort malgré la publication de solides résultats. L'entreprise basée à Leverkusen annonce que son bénéfice net au troisième trimestre a atteint les 546 millions d'euros grâce à sa filiale agrochimique. Son bénéfice est supérieur aux attentes et s'élevait à 85 millions d'euros un an auparavant. Cette filiale a enregistré une croissance de 33,5% de son Ebitda au troisième trimestre, à 629 millions d'euros, dépassant le consensus du marché qui était de 589 millions d'euros.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) pour l'ensemble du géant allemand de l'agrochimie et de la pharmacie a ainsi pu augmenter de 17,3% à 2,45 milliards d'euros. Les analystes l'attendaient en moyenne à 2,31 milliards selon un consensus publié par le groupe. Le résultat d'exploitation de l'entreprise (EBIT) a augmenté de 126,2% sur un an, à 1,2 milliard d'euros.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 5,7%, à 11,2 milliards d'euros en données ajustées.

Le groupe Bayer a maintenu sa solide performance commerciale grâce à ses trois divisions au troisième trimestre a déclaré Werner Baumann, président du conseil d'administration : " Malgré la hausse de l'inflation et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, nous avons de nouveau été en mesure d'augmenter les ventes et les bénéfices. Crop Science, en particulier, a poursuivi sa trajectoire de croissance, et Pharmaceuticals and Consumer Health a également vu ses ventes augmenter par rapport au trimestre de l'année précédente ".

A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Bayer a confirmé ses prévisions annuelles publiées en août et vise un Ebitda ajusté d'environ 13 milliards d'euros, sur la base des taux de change du 30 juin, contre 11,2 milliards en 2021. Le groupe allemand table aussi sur un chiffre d'affaires entre 50 et 51 milliards d'euros contre une prévision précédente de 49,9 milliards.

La société s'attend à ce que les augmentations de coûts se poursuivent au cours de la nouvelle année et annonce vouloir être indépendante du gaz russe en Allemagne d'ici la fin de 2022.

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.