La valeur du jour en Europe - Barclays en tête du FTSE 100 : sa générosité avec ses actionnaires est appréciée

(AOF) - Barclays (+4,30% à 155,40 pence) domine l’indice FTSE 100 alors que la banque britannique a annoncé la distribution de 10 milliards de livres à ses actionnaires entre 2024 et 2026, soit 44% de sa capitalisation, et une réorganisation. A l’Achat sur la valeur, Jefferies souligne qu’elle a donné au marché ce qu’il attendait en termes de rachats d’actions et d’ambition en termes de rentabilité des fonds propres tangibles. Barclays vise une rentabilité des fonds propres tangibles d’au moins 12% à cet horizon et de plus de 10% cette année. Elle s'était élevée à 10,6% en 2023, en recul de 1 point.

La distribution aux actionnaires se fera via des dividendes et des rachats d'actions et ces derniers auront la priorité. Barclays a distribué 3 milliards de dollars au titre de 2023.

Réorganisation et nouvelles économies

"Notre nouveau plan triennal, que nous annoncerons aujourd'hui lors de la réunion avec les investisseurs, est conçu pour améliorer encore les performances opérationnelles et financières de Barclays, afin d'obtenir des rendements plus élevés et des distributions prévisibles et attrayantes pour les actionnaires", a déclaré le directeur général, C. S. Venkatakrishnan.

Barclays sera désormais organisée en 5 divisions : Barclays UK ; Barclays UK Corporate Bank ; Barclays Private Bank and Wealth Management, Barclays Investment Bank et Barclays US Consumer Bank.

La banque britannique cible environ 17 milliards de livres et un coefficient d'exploitation entre 55% et 60% d'ici 2 ans contre 63% actuellement. Elle prévoit 1 milliard d'économies brutes cette année et un total de 2 milliards à horizon 2026. Barclays devrait réaliser 30 milliards de livres de revenus alors que le consensus s'élève à seulement 27,3 milliards de livres. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est prévu entre 13% et 14% alors qu'elle a fini 2023 à 13,5%.

L'année dernière, Barclays a généré un bénéfice avant impôts, qui sert de référence pour les sociétés britanniques, en repli de 6% à 6,557 milliards de livres. Les revenus ont augmenté de 2% à 25,38 milliards de livres.

