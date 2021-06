La valeur du jour en Europe - BANK OF IRELAND : l'Etat va vendre une partie de sa participation

(AOF) - Le ministre des finances irlandais, Paschal Donohoe, a annoncé que le gouvernement allait vendre une partie de la participation de 13,9 % de l'État dans Bank of Ireland au cours des six prochains mois. Cette part représente 676 millions d'euros. L'établissement bancaire avait été secouru par l'Etat lors de la crise financière de 2008, en injectant 4,7 milliards d'euros. Il s'agit de la première vente de certaines des participations du gouvernement dans les banques du pays depuis 2017. En Bourse, l'action Bank of Ireland perd 3,70% à 4,324 euros.

Le nombre d'actions vendues dépendra des conditions du marché, entre autres facteurs. Afin d'assurer la protection des intérêts des contribuables, les actions ne seront pas vendues en dessous d'un certain prix par action que le ministère des Finances examinera régulièrement. Le plan de cession deviendra opérationnel dans les prochains jours et prendra fin au plus tard six mois après, mais pourra être renouvelé à la discrétion du ministre.

"Nous nous félicitons de l'annonce d'aujourd'hui. Il s'agit d'une étape positive - pour les contribuables irlandais, l'économie irlandaise et Bank of Ireland. L'investissement de l'État dans Bank of Ireland il y a plus de dix ans n'aurait jamais dû être nécessaire, mais nous serons toujours reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu. Nous avons remboursé le contribuable en 2013, et nous remercions à nouveau l'État et le contribuable irlandais pour leur soutien extraordinaire " a déclaré le PDG.

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.