La valeur du jour en Europe - BAE Systems obtient 3,95 milliards de livres sterling pour financer un sous-marin nucléaire

(AOF) - Entreprise britannique du secteur de la défense et de l'aérospatial, BAE Systems (+0,45% à 1 002 pence) s'est vu accorder un financement par le ministère de la Défense à hauteur 3,95 milliards de livres sterling pour la prochaine phase du programme britannique de sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire de prochaine génération, connu sous le nom de SSN-AUKUS. AUKUS (acronyme pour Australia, United Kingdom et United States) est un accord de coopération militaire tripartite formé par l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.

" SSN-AUKUS sera le sous-marin d'attaque le plus grand, le plus puissant et le plus avancé jamais exploité par la Royal Navy ", déclare Bae Systems.

Ce financement fait suite à l'annonce d'AUKUS en mars par les dirigeants de l'Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis.

L'Australie et le Royaume-Uni finiront par exploiter les sous-marins SSN-AUKUS, qui seront basés sur la conception de prochaine génération du Royaume-Uni, intégrant la technologie des trois pays, y compris les technologies sous-marines américaines de pointe.

Ce financement de 3,95 milliards de livres couvrira les travaux de développement jusqu'en 2028, permettant à BAE Systems de passer à la phase de conception détaillée du programme et de commencer à se procurer les pièces à long délai de livraison.

La fabrication commencera vers la fin de la décennie avec le premier sous-marin SSN-AUKUS qui sera livré à la fin des années 2030.

Ce montant permettra aussi de financer également d'importants investissements dans les infrastructures du site de BAE Systems à Barrow-in-Furness (ville portuaire et industrielle de Cumbria, située dans le nord-ouest de l'Angleterre) et le recrutement de plus de 5000 personnes.

