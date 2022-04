La valeur du jour en Europe - Atlantia : Edizione et Blackstone passent à l'attaque

(AOF) - Les rumeurs de presse étaient de plus en plus insistantes ces derniers jours, voici l'annonce désormais officielle : Edizione, la holding de la famille Benetton propriétaire de 33,1% du capital d'Atlantia et le fonds d'investissement américain Blackstone vont lancer une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation du groupe italien d'infrastructures (+5,12% à 23,01 euros), au prix de 23 euros l'unité. La société sera ensuite retirée de la cote si les deux acquéreurs obtiennent plus de 90% du capital.

Le prix proposé de 23 euros représente une prime de 24,4% par rapport au cours du 5 avril 2022, dernier jour de négociation avant les rumeurs d'une transaction potentielle sur le capital d'Atlantia. Les actionnaires qui acceptent l'offre recevront au total 23,74 euros par action, dont 74 centimes correspondant au dividende 2022.

La transaction valorise Atlantia à 58 milliards d'euros, dettes incluses. Selon des données Bloomberg, qui valorisaient récemment le groupe italien à près de 64 milliards, il pourrait s'agir de la plus importante opération de l'année et l'une des plus importantes de l'histoire du secteur des infrastructures. Atlantia opère notamment l'aéroport de Rome, de Bologne et de Nice, et fait partie des principaux actionnaires de Getlink.

Pour rappel, la semaine passée, Edizione avait fait savoir à Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield, qui se sont alliés à l'espagnol ACS, qu'elle n'était pas intéressée par leur proposition de rachat de la société d'infrastructures.

