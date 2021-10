La valeur du jour en Europe - Asos pénalisé par la démission de son CEO et ses perspectives décevantes

(AOF) - Asos coule de plus de 9% au London Stock Exchange, à 2 525 pence par action, dans la foulée de ses résultats annuels et de la démission de son directeur général. Le site marchand spécialisé dans les articles de mode a en effet annoncé ce matin que Nick Beighton, à la tête du groupe depuis six ans, quitterait ses fonctions à la fin de l'année 2021 dans le cadre de "la réalisation de la prochaine phase de sa stratégie de croissance mondiale". En attendant de trouver son remplaçant, Mat Dunn, le directeur financier, dirigera les opérations et dirigera l'entreprise au quotidien.

La baisse du jour s'explique également par les perspectives décevantes du site de vente en ligne, qui prévoit une croissance de 10% à 15% de ses ventes pour son exercice 2022, soit 300 points de base en-dessous du consensus des analystes. Asos anticipe également un bénéfice après impôts de 110 à 140 millions de livres, alors que le consensus vise les 193 millions. "Nous pensons que cette décote de 35% est plus importante que ce que la plupart des gens ont envisagé", écrit Jefferies dans une note.

Le britannique évoque, comme beaucoup de distributeurs, des comparaisons plus difficiles au cours du premier semestre, en particulier au Royaume-Uni (+66% depuis l'exercice 2019), ainsi que des pressions sur la chaîne d'approvisionnement qui devraient se poursuivre tout au long du premier semestre 2022, entraînant des délais de livraison plus longs et un approvisionnement limité de la part d'un certain nombre de marques partenaires.

Pour le reste, les chiffres annuels d'Asos n'ont pas surpris leur monde. Au 31 août 2021, le groupe a en effet publié un bénéfice ajusté de 193,6 millions de livres sterling, en hausse de 36% sur un an, en ligne avec les attentes des analystes. Le chiffre d'affaires a quant a lui progressé de 20% à 3,91 milliards de livres.

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d’épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d’affaires cette année (soit 1,7 milliard d’euros) et subir des pertes d’exploitation très significatives, comme ils n’en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu’il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu’en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l’utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d’euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.