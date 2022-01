La valeur du jour en Europe - ASML pénalisé par un incendie dans son usine de Berlin information fournie par AOF • 03/01/2022 à 17:12



(AOF) - Bien orientée ce matin, l'action ASML recule désormais de 0,35% à 704,20 euros en raison du déclenchement d'un incendie dans son usine de Berlin. " Le feu a été éteint dans la nuit et, heureusement, aucune personne n'a été blessée au cours de cet incident. À ce stade, il est trop tôt pour faire une déclaration sur les dommages ou pour savoir si l'incident aura un impact sur le plan de production de cette année " a indiqué l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs et l'un des points lourds de la cote européenne.



Ce dernier aura besoin dequelques jours pour mener une enquête approfondie et faire une évaluation complète.



ASML Berlin fabrique des composants pour les systèmes de lithographie d'ASML, qui servent à la fabrication de semi-conducteurs.



Cet incident intervient alors que le groupe n'arrive pas à répondre à la demande du fait de la pénurie de semi-conducteurs." La demande continue d'être élevée. La transformation numérique en cours et la pénurie actuelle de puces alimentent la nécessité d'augmenter notre capacité pour répondre à la demande actuelle et future " avait déclaré fin octobre le PDG, Peter Wennink.





AOF - EN SAVOIR PLUS



Electronique professionnel: marché sous tension



D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.



Excellentes perspectives



Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.



TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.