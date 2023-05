La valeur du jour en Europe - Allianz : son bénéfice net trimestriel multiplié par 4 sur un an

(AOF) - L'assureur allemand Allianz gagne 0,43% à 212,50 euros à Francfort après la publication de bons résultats trimestriels. Au premier trimestre 2023, le groupe a dégagé un bénéfice net de 2,03 milliards d'euros qui a été multiplié par 4. Il affichait un bénéfice net de 585 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le bénéfice par action s'élève à 5,43 euros sur ce trimestre, supérieur à celui d'il y a un an à la même période : 1,02 euro. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 24,2 % pour atteindre 3,7 milliards d'euros (contre 3 milliards d'euros au premier trimestre 2022).

Cette hausse est due à un résultat plus élevé de ses activités aux États-Unis dans le segment Vie/Santé, et d'un meilleur résultat des services d'assurance dans le segment Dommages.

En outre, le volume d'affaires total d'Allianz a augmenté de 3,9% pour atteindre 46 milliards d'euros, sous l'impulsion du secteur de l'assurance dommages qui a bénéficié d'une hausse des prix et des volumes. Pour son activité " Assurance dommages ", le volume d'affaires total a augmenté de 11,2% pour atteindre 24,1 milliards d'euros.

En gestion d'actifs, les actifs gérés pour le compte de tiers s'élevaient à 1 668 milliards d'euros au 31 mars 2023, soit une augmentation de 33 milliards d'euros par rapport à la fin de l'année 2022. Une collecte de 14,9 milliards d'euros et des effets de marché favorables de 42,2 milliards d'euros ont été partiellement compensés par des effets de change négatifs de 23,4 milliards d'euros.

L'encours total s'élevait à 2 174 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2023, reflétant l'évolution des actifs gérés pour des tiers.

Le ratio de capitalisation Solvabilité II était de 206 % à la fin du premier trimestre 2023, contre 201 % à la fin du 4e trimestre 2022.

Le 10 mai 2023, Allianz a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros. Le programme débutera fin mai 2023 et sera finalisé au plus tard le 31 décembre 2023.

Suite à la publication de ces résultats trimestriels, UBS reste à l'Achat sur le titre Allianz avec un objectif de cours inchangé à 233 euros. L'analyste s'attend à une réaction neutre ou légèrement positive des investisseurs sur ces résultats.

UBS salue la forte croissance des revenus du groupe Allianz sur son activité " Assurance dommages " avec quelques impacts de l'inflation. " L'inflation a entraîné une liquidation plus faible que prévu au premier trimestre 2023, et nous pensons qu'elle se poursuivra principalement dans les branches d'assurance automobile ", explique UBS.

Coté perspectives, Allianz confirme vouloir atteindre un résultat opérationnel pour 2023 à 14,2 milliards d'euros (plus ou moins 1 milliard d'euros).

