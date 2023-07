La valeur du jour en Europe - Aegon étend son partenariat avec la Banque Postale en asset management

(AOF) - L'assureur néerlandais Aegon recule légèrement de 1,40% à 4,73 euros à Amsterdam. Sa division "Asset Management " a annoncé l’extension jusqu’en 2035 de son partenariat avec La Banque Postale dans leur société commune LBP AM (La Banque Postale Asset Management). La première prise de participation d’Aegon AM dans la société commune avec La Banque Postale date de 2015. Aegon détient une participation de 25% dans LBP AM. Le prolongement du partenariat a été conclu à un moment charnière pour LBP AM alors que cette dernière vient de finaliser l'acquisition de La Financière de l'Echiquier (LFDE).

LBP AM étend également sa présence dans plusieurs pays européens, élargit son offre de produits et donne accès à de nouvelles opportunités en matière de canaux de distribution tiers.

La Banque Postale et Aegon AM ont participé à l'augmentation de capital de LBP AM pour soutenir l'acquisition de LFDE qui permettra d'accélérer la croissance de LBP AM dans les activités de gestion d'actifs multi-spécialiste. LFDE offrira également de nouveaux canaux de distribution pour la distribution des produits LBP AM et Aegon AM.

L'extension du partenariat et le soutien à l'acquisition de LFDE sont totalement en ligne avec, d'une part, le plan stratégique de La Banque Postale à horizon 2030 qui a notamment pour objectif de diversifier ses activités et d'accélérer la croissance de son activité de gestion d'actifs en France et à l'international.

Elle est en ligne d'autre part, avec la stratégie d'Aegon qui vise à investir et à accompagner la croissance de ses différentes participations dans Aegon International et Aegon Asset Management.

Suite à la prolongation de ce partenariat, Lard Friese, directeur general d'Aegon déclare : " Nous sommes impatients de continuer à mettre en oeuvre notre partenariat à succès avec La Banque Postale au cours de la prochaine décennie. L'acquisition de LFDE donne à LBP AM l'impulsion nécessaire pour se développer sur de nouveaux marchés et canaux de distribution et nous nous félicitons de l'opportunité de participer activement à sa croissance future. "

