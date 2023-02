La valeur du jour en Europe - Adyen décroche : les nombreux recrutements pèsent plus que prévu sur les résultats

(AOF) - Adyen dévisse de 14,34% à 1308,60 euros pour se retrouver à la dernière place de l’indice néerlandais AEX. Le spécialiste des paiements est lourdement sanctionné pour avoir dévoilé des résultats moins bons que prévu au premier semestre en raison d’un plus grand nombre de recrutements qu’attendu, mais également par des investissements plus élevés. Si l’Ebitda a augmenté de 4% à 372 millions d'euros, il est ressorti 16% sous le consensus de 444,4 millions d’euros. La marge a reculé de 12 points à 51,6%, très loin du consensus de 60,4% et bien inférieur à son niveau d'il y a un an : 64,2%.

Pour les analystes, cette mauvaise surprise s'explique par des recrutements plus nombreux que prévu. UBS et Stifel évoquent 757 employés supplémentaires, en hausse de 53% sur un an, portant le total à 3 332. Jefferies anticipait seulement 400 recrutements.

Les revenus de la pépite technologique européenne ont augmenté de 30% à 721,7 millions d'euros pour des volumes traités en progression de 41% à 421,7 milliards d'euros. Ils sont inférieurs de 2% au consensus s'élevant à 429 milliards d'euros.

Comme à l'accoutumée, Adyen n'a pas fourni d'indications sur ses objectifs 2023, mais a réitéré ses ambitions d'une croissance de son chiffre d'affaires net à moyen terme de 25% à 35 % et d'une marge d'Ebitda à long terme d'au moins 65%.

Jefferies s'attend à ce que le consensus soit révisé à la baisse pour 2023. " Adyen commence l'année 2023 avec 53 %, soit 1 152 personnes de plus que l'année dernière, et prévoit 'd'ajouter un nombre similaire' en 2023, pointant une augmentation annuelle du nombre moyen d'employés de 47 % ", indique UBS, qui anticipe de ce fait également une révision à la baisse du consensus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.