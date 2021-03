La valeur du jour en Europe ADIDAS domine le Dax grâce à ses perspectives de forte croissance en 2021

(AOF) - Adidas (+3,47% à 292,30 euros) domine le Dax grâce à ses bonnes perspectives 2021. L'équipementier sportif allemand s'attend en effet à voir ses ventes progresser entre 15% et 20% ("mid- to high-teens rate") au niveau mondial, alors qu'en Chine, en Asie-Pacifique et en Amérique Latine, elles sont attendues en croissance de 20% à 30%. De plus, la marge brute devrait se redresser presque entièrement pour atteindre environ 52%, et la marge d'exploitation devrait fortement rebondir pour atteindre un niveau compris entre 9 et 10%.

Quant au résultat net des activités poursuivies, il devrait lui aussi progresser pour atteindre un niveau compris entre 1,25 et 1,45 milliard d'euros.

Ces perspectives 2021 constituent la base des ambitions financières d'Adidas à l'horizon 2025, des ambitions qui seront dévoilées lors de la journée des investisseurs qui se tiendra plus tard dans la journée.

Afin d'être à la hauteur de ses ambitions, la célèbre marque aux trois bandes a d'ores et déjà réorganisé sa segmentation régionale. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, la Chine est considérée comme un marché distinct. "Ce changement reflète l'importance de la Grande Chine en tant que marché de croissance pour l'entreprise", explique Adidas.

Le reste du marché de l'Asie-Pacifique comprend désormais le Japon, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est et la région Pacifique. En outre, les anciens marchés Europe, Russie/CEI et Marchés émergents ont été intégrés dans le nouveau marché EMEA afin de mieux tirer parti des économies d'échelle. Les marchés Amérique du Nord et Amérique Latine demeurent, eux, inchangés.

En ce qui concerne les résultats 2020, l'équipementier allemand a vu ses ventes reculer de 16% à 19,844 milliards d'euros, logiquement affectées par la pandémie de covid-19 et la fermeture des points de vente. Les ventes en ligne ont en revanche bondi de 53% à 4 milliards d'euros et représentent désormais 20% du total.

Le résultat opérationnel de la société a pour sa part chuté de 72% à 751 millions d'euros, pénalisé notamment par des frais d'annulation de commandes, l'augmentation des stocks et des provisions pour créances douteuses ainsi que la dépréciation des magasins de détail et de la marque Reebok, à hauteur de 500 millions d'euros.

Au final, le résultat net des opérations poursuivies est passé de 1,918 milliard d'euros en 2019 à 429 millions en 2020.

