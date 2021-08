La valeur du jour en Europe Adidas cède Reebok à Authentic Brands pour 2,1 milliards d'euros

(AOF) - Adidas (+2,10% à 318,55 euros) se hisse en tête du Dax aujourd'hui à Francfort, après avoir annoncé hier soir la cession de se filiale Reebok à l'américain Authentic Brands pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards d'euros. La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022, sera effectuée en majorité en espèces, le reste devant être composé de contreparties différées et conditionnelles, précise l'équipementier allemand. Adidas prévoit de partager la moitié du produit en espèces avec ses actionnaires et n'anticipe aucun impact sur ses perspectives financières.

"Avec ce changement de propriétaire, nous pensons que la marque Reebok sera bien positionnée pour un succès à long terme, a déclaré Kasper Rorsted, le PDG de la marque aux trois bandes. Quant à Adidas, nous continuerons à concentrer nos efforts sur l'exécution de notre stratégie 'Own the Game' qui nous permettra de croître dans un secteur attractif, de gagner des parts de marché et de créer une valeur durable pour toutes nos parties prenantes".

Adidas avait acquis Reebok en 2006 pour un montant de 3,8 milliards de dollars. L'opération comprenait également d'autres marques, telles que Rockport, CCM Hockey et Greg Norman, cédées par la suite pour 0,4 milliard d'euros. Mais la célèbre marque de sport basée à Boston "n'a jamais trouvé sa place au sein du groupe Adidas", explique Invest securities, "et ses performances financières n'ont jamais été à la hauteur des espérances, en constante dégradation sur l'ensemble de la période".

Reebok avait réalisé des ventes de 1,748 milliard d'euros en 2019, soit avant la pandémie de covid-19. L'opération implique donc un multiple valeur d'entreprise sur ventes d'environ 1,2x, ce qui est conforme à la fourchette moyenne historique des transactions dans le secteur (0,9x à 1,09x), observe UBS.

Authentic Brands Group est une société de gestion de marques basée à New York qui investit entre autres dans les médias et le divertissement. Elle gère également des marques de prêt-à-porter telles que Forever 21, Brooks Brothers ou encore Nautica, et est soutenue par de nombreux investisseurs privés, dont BlackRock LTPC, la branche de BlackRock spécialisée dans le private equity.

En rachetant l'équipementier du célèbre basketteur Allen Iverson, Authentic Brands s'est engagée à "préserver l'intégrité, l'innovation et les valeurs de Reebok, y compris sa présence dans les magasins".

