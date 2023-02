La valeur du jour en Europe - AB Foods relève ses prévisions

(AOF) - AB Foods s'adjuge 1,10% à 1968 pence. La multinationale britannique du secteur agroalimentaire et de la distribution, propriétaire de Primark, a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022-23. Le groupe vise un chiffre d'affaires total qui devrait atteindre 4,2 milliards de livres sterling, soit 19 % de plus que l'année dernière à taux de change réel et 16 % de plus à taux de change constant. La marge d'exploitation ajustée pour le semestre devrait maintenant être supérieure à 8%.

Le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice par action ajusté devraient désormais être globalement en ligne avec l'exercice précédent.

La fréquentation a fortement augmenté tant au Royaume-Uni qu'en Europe. L'année dernière, les ventes ont été perturbées par la réaction des consommateurs à Omicron à partir de décembre, qui a entraîné une réduction de la fréquentation, et par la fermeture de magasins pendant un certain temps aux Pays-Bas et en Autriche.

Au second semestre, la reprise de l'inflation significative dans les coûts de production reste une "priorité de gestion", mais l'inflation est devenue moins volatile et, récemment, certains coûts de matières premières ont diminué. "Les vents contraires macro-économiques pour le consommateur demeurent et pourraient peser sur les dépenses dans les mois à venir. Chez Primark, nous restons prudents quant à la résilience des dépenses discrétionnaires des consommateurs face à l'inflation continue du coût de la vie et à la hausse des taux d'intérêt", souligne la maison-mère AB Foods.

La trésorerie nette avant les engagements de location devrait s'élever à environ 0,6 milliard de livres sterling au premier semestre, contre 1,5 milliard de livres sterling au premier semestre de l'année dernière. Cette réduction est principalement due à une augmentation du fonds de roulement résultant de la reconstitution des stocks de Primark, qui étaient à des niveaux inhabituellement bas il y a un an suite à une période de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, et à une évaluation plus élevée des stocks dans toutes les entreprises.

À la fin du semestre, la dette nette devrait s'élever à environ 2,6 milliards de livres sterling, y compris les dettes de location de 3,2 milliards de livres sterling, ce qui donne un ratio de levier financier de 1,1 fois. Les liquidités totales devraient s'élever à 2,5 milliards de livres sterling.

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.