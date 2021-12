La valeur du jour en Europe A.P. Moller-Maersk se renforce dans la logistique information fournie par AOF • 22/12/2021 à 10:07



(AOF) - A.P. Moller-Maersk cède 0,1% à 20,76 couronnes danoises. Le transporteur danois a signé accord pour le rachat de LF Logistics, basé à Hong Kong, pour 3,6 milliards de dollars. Le géant du transport par conteneurs profite des tensions de l'offre mondiale qui ont poussé les taux de fret maritime à des niveaux record. En s'offrant LF Logistics, le groupe se diversifie dans la logistique afin de prendre des parts de marché dans le transport de marchandises entre les ports asiatiques et américains, puis des ports vers les entrepôts ou les entreprises et même jusqu'au dernier kilomètre.



Avec LF Logistics, Maersk prend le contrôle d'un réseau de 223 centres de distribution en Asie et de plus de 250 clients dans le monde.



Le secteur du transport et de la logistique traverse une période de consolidation. En début de semaine, Bolloré a reçu une offre du suisse MSC, spécialiste du fret maritime, pour ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.





