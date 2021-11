La valeur du jour à Wall Street - Vonage s'envole après son rachat par Ericsson

(AOF) - L'action Vonage Holdings bondit de 26,21% à 20,66 dollars après l'annonce de son rachat par Ericsson pour environ 6,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise. L'équipementier télécoms suédois propose 21 dollars par action de la société américaine spécialisée dans les solutions de communication pour les entreprises via le cloud, offrant ainsi une prime légèrement supérieure à 28% par rapport au cours de clôture de vendredi.

L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la cible. L'acquisition sera financée par les liquidités existantes d'Ericsson.

Le chiffre d'affaires de Vonage s'est élevé à 1,4 milliard de dollars au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2021 et, sur la même période, Vonage a dégagé une marge d'Ebitda ajustée de 14 % et un flux de trésorerie disponible de 109 millions de dollars.

La plateforme de communications Vonage (VCP), basée sur le cloud, est utilisée par plus de 120 000 clients et plus d'un million de développeurs dans le monde.

Commentant cette opération, Börje Ekholm, PDG d'Ericsson, a déclaré : "Le cœur de notre stratégie consiste à construire des réseaux mobiles de premier plan grâce à notre leadership technologique. (...) L'acquisition de Vonage est la prochaine étape dans la réalisation de cette priorité stratégique. Vonage nous donne une plateforme pour aider nos clients à monétiser les investissements dans le réseau, au profit des développeurs et des entreprises ".

Rory Read, CEO de Vonage, a déclaré : " Ericsson et Vonage ont une ambition commune d'accélérer notre stratégie de croissance à long terme. La convergence de l'internet, de la mobilité, du cloud et des puissants réseaux 5G forme la vague de la transformation numérique et des communications intelligentes, qui entraîne un changement séculaire dans le mode de fonctionnement des entreprises.

La clôture prévue au premier semestre 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Vonage, des approbations réglementaires et des autres conditions habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / Logiciels : la consécration du cloud

La crise sanitaire a eu globalement un impact positif sur le monde du logiciel, notamment le marché français.

En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).

Le logiciel français se porte bien

En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.

Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.

Le cloud conforté par la crise sanitaire

D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.