La valeur du jour à Wall Street - Vers une ouverture en hausse pour Arm pour son entrée sur le Nasdaq

(AOF) - Le concepteur de puces britannique Arm a été introduit à la Bourse de New York au prix de 51 dollars par action, ce qui le valorise 54,5 milliards de dollars. Le titre devrait ouvrir à 58 dollars, indique Bloomberg. Cette opération est la plus importante introduction en Bourse de l'année dans le monde. Aux Etats-Unis, il faut remonter à 2021 et la mise sur le marché du constructeur de véhicules électriques Rivian pour trouver une IPO plus importante : 77 milliards. Son propriétaire, le groupe japonais SoftBank a cédé un peu moins de 10 % de l'ensemble des actions Arm en circulation.

Le prix de 51 dollars se situe dans le haut de la fourchette de prix annoncée au début du mois. Toutefois, SoftBank ciblait initialement une valorisation comprise entre 60 et 70 milliards de dollars pour cette société rachetée pour 32 milliards de dollars en 2016. Elle était alors cotée à la Bourse de Londres.

La société japonaise a fait le choix de la mise sur le marché après l'abandon du rachat d'Arm par Nvidia en février 2022 en raison de contraintes réglementaires.

SoftBank lèvera ainsi 4,87 milliards de dollars en proposant 95,5 millions d'american depositary shares, sans compter une option de surallocation de 7 millions d'ADS. A l'occasion de cette opération, ses clients AMD, Apple, Intel, Nvidia et Samsung Electronics entreraient à son capital.

Arm a enregistré 2,68 milliards de dollars de revenus au cours de son dernier exercice fiscal, clos fin mars, et généré un bénéfice de 524 millions de dollars.

Arm ne fabrique ni ne vend ses microprocesseurs, mais octroie des licences aux fabricants d'appareils électroniques contre des royalties. Si la société est ubiquitaire dans les smartphones, elle ambitionne notamment de gagner des parts de marché dans les puces pour serveurs et les infrastructures de réseaux.

