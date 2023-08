La valeur du jour à Wall Street - US Steel décline l'offre de rachat de Cleveland-Cliffs

(AOF) - Producteur d'acier, US Steel bondit de plus de 25% à 28,48 dollars à New-York après avoir repoussé une proposition non sollicitée de rachat de Cleveland-Cliffs en espèces et en actions. L'offre valorisait US Steel à environ 7,3 milliards de dollars et visait à acquérir toutes les actions en circulation de US Steel. D'après la lettre du directeur général de US Steel, David B. Burritt, son groupe " n'a pas été en mesure d'évaluer correctement la proposition car Cleveland-Cliffs a refusé de signer un accord de confidentialité à moins que US Steel n'accepte à l'avance les conditions économiques ".

Cleveland-Cliffs est une société basée à Cleveland, dans l'Ohio, spécialisée dans l'extraction, l'enrichissement et la pelletisation du minerai de fer, ainsi que dans la fabrication de l'acier, y compris l'emboutissage et l'outillage.

" Comme vous le savez, notre conseil d'administration - ou tout autre conseil d'administration - ne pourrait pas, conformément à ses obligations fiduciaires, accepter une proposition dont 50 % sont représentés par vos actions sans mener un processus de diligence raisonnable approfondi et tout à fait habituel, afin d'évaluer les risques et les avantages et inconvénients potentiels inhérents à la transaction, y compris la composante "actions". , peut-on lire dans cette lettre expliquant ce refus.

" À ma demande et à celle du conseil d'administration, nos conseillers ont fait part de notre volonté de conclure un accord de non-divulgation avec vous le 7 août 2023, afin que nous puissions obtenir davantage de clarté sur plusieurs questions clés, notamment l'évaluation de la composante en actions de votre proposition, le risque réglementaire et le calendrier, ainsi que les perspectives de l'entreprise combinée ", souligne David B. Burritt dans cette lettre.

" Nous avons discuté avec votre avocat des questions qui devraient être mieux comprises afin que nous puissions tous deux évaluer de manière appropriée le risque antitrust de votre proposition. Et bien que votre avocat ait convenu que cela devrait être analysé, et qu'il ait été favorable à notre proposition d'y travailler ensemble, cela ne s'est toujours pas produit ", affirme le directeur général de US Steel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.