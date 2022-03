La valeur du jour à Wall Street - UnitedHealth débourse 5,4 milliards de dollars pour s'emparer de LHC Group

(AOF) - L'assureur santé américain UnitedHealth se renforce dans les services de soins de santé à domicile en s'emparant via sa filiale, Optum, de LHC Group pour 5,4 milliards de dollars. En Bourse, l'action de UnitedHealth perd 0,34% à 511,46 dollars dans un marché en hausse. UnitedHealth a proposé 170 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 8% par rapport au cours de clôture de lundi.

Les cofondateurs Keith et Ginger Myers de LHC Group investiront personnellement 10 millions de dollars en actions UnitedHealth Group après la conclusion du rapprochement.

L'acquisition de la société de services de soins de santé à domicile devrait être neutre pour les perspectives de UnitedHealth Group en matière de bénéfice net ajusté par action en 2022, légèrement relutive en 2023, et en forte progression les années suivantes. L'opération doit être finalisée au second semestre 2022.

Docteur Wyatt Decker, PDG d'Optum Health a déclaré : "Nous admirons grandement la façon dont les gens du Groupe LHC ont créé une culture qui leur permet d'être un partenaire de soins de santé de confiance pour les patients et leurs familles lorsqu'ils en ont le plus besoin, et nous sommes impatients de travailler avec eux et d'apprendre d'eux."

