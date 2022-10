La valeur du jour à Wall Street - Tesla prévoit un programme de rachat d'actions entre 5 et 10 milliards de dollars pour 2023

(AOF) - Tesla accuse un recul de 4,26% à 212,58 dollars, après la publication de ses résultats pour le troisième trimestre 2022 marqués par des ventes décevantes. Le bénéfice par action ajusté part du groupe est en progression au troisième trimestre 2022 sur u an: 1,05 dollar contre 0,62 dollar. Le consensus tablait sur 1,01 dollar. Son Ebitda ajusté est en hausse de 55% à 4,96 milliards de dollars contre 3,20 milliards de dollars il y a un an à la même période. Ses ventes à 21,45 milliards de dollars (+56%) contre 22,09 milliards attendus ont on revanche déçu les analystes.

Elles sont toutefois en nette hausse par rapport au troisième trimestre 2021 où elles avaient plafonné, Covid-19 oblige, à 13,75 milliards.

UBS note que le BPA est en ligne avec les attentes et que le free cash-flow est solide à 3,29 milliards (contre 1,32 milliard au troisième trimestre 2021). Néanmoins le bureau d'études s'avoue déçu par la marge brute insuffisante de l'Automobile : au troisième trimestre, elle est de 27,9% contre 30,5% un an auparavant à la même époque. "La réaction du cours de l'action dépendra probablement des commentaires de la conférence sur les résultats concernant la demande, la concurrence et les prix. ", analyse le broker.

Quant à Jefferies, il note que l'Ebit à 3,7 milliards de dollars reste toujours 4% au-dessus des prévisions à 3,5 milliards de dollars, et ce, malgré les 250 millions de dollars d'impact négatif des changes. Les autres divisions ont continué à surprendre positivement selon le bureau d'études avec notamment le chiffre d'affaires des services qui s'élève à 1,65 milliard de dollars, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent.

Avant la publication de ses résultats trimestriels, Tesla a annoncé avoir produit 365 932 véhicules au cours du trimestre et en avoir livré 343 830. Il s'agit d'une hausse par rapport aux 258 580 véhicules produits et aux 254 695 véhicules livrés au deuxième trimestre, lorsque l'entreprise a dû faire face aux arrêts de production de ses installations de production chinoises en lien avec la pandémie de Covid-19. Pour mémoire, au troisième trimestre 2021, la société a produit 237 823 véhicules et en a livré 241 300.

En ce qui concerne les futurs produits de l'entreprise, Tesla indique qu'elle commencera à produire son Cybertruck au Texas, après avoir augmenté la production de son Model Y.

Les actions de Tesla ont perdu 16,3% depuis le 30 septembre, ce qui se traduit par une baisse de la valeur marchande d'environ 135 milliards de dollars. Pour consoler ses actionnaires, Tesla prévoit un programme de rachat d'actions entre 5 et 10 milliards de dollars pour 2023.

"Pour l'avenir, nos plans montrent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la croissance annuelle de 50% de la production cette année. Bien que nous soyons à l'affût des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, qui sont indépendants de notre volonté", a déclaré le directeur financier Zach Kirkhorn aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats, rapporte Thestreet.com.

"Du côté des livraisons, nous nous attendons à une croissance légèrement inférieure à 50% en raison d'une augmentation des voitures en transit à la fin de l'année." a-t-il ajouté.

