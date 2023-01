La valeur du jour à Wall Street Tesla continue d'accumuler les déboires : les livraisons déçoivent

(AOF) - Plus forte chute de l’indice S&P 500, Tesla dévisse de 11,58% à 108,91 dollars après avoir publié des livraisons en deçà des attentes du marché. L’action du constructeur de voitures électriques affiche désormais un repli en Bourse de plus de 68% sur un an. Tesla a souffert du rachat de Twitter par son fondateur, Elon Musk, qui y consacre trop de temps aux yeux des investisseurs, au détriment de Tesla. Ce dernier est aussi confronté à une concurrence plus intense.

Au quatrième trimestre 2022, le constructeur a produit plus de 439 000 véhicules et en a livré plus de 405 000, contre respectivement 305 000 et 308 000 au quatrième trimestre 2021. Le consensus Bloomberg s'élevait à 420 760 pour les livraisons.

Tesla précise dans un bilan publié le 2 janvier 2023 qu'en 2022, les livraisons de véhicules ont augmenté de 40 % en glissement annuel pour atteindre 1,31 million, tandis que la production a augmenté de 47 % en glissement annuel à 1,37 million. Tesla affichait comme objectif initial, une hausse de 50% de ses livraisons.

Tesla affirme avoir poursuivi la transition vers une distribution régionale plus équilibrée de la construction de véhicules, ce qui a de nouveau conduit à une nouvelle augmentation des voitures en transit à la fin du trimestre.

Le constructeur annonce qu'il prévoit d'organiser sa journée des investisseurs 2023 le 1er mars 2023, et que l'événement sera diffusé en direct depuis sa Gigafactory d'Austin (Texas).

Par ailleurs selon plusieurs médias américains, le président de Tesla Chine, Tom Zhu, pourait devenir le numéro 2 du groupe juste après Elon Musk, avec sous sa responsabilité les ventes et les principaux marchés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.