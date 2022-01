La valeur du jour à Wall Street - Take-Two offre une prime de 64% pour racheter Zynga information fournie par AOF • 10/01/2022 à 16:47



(AOF) - L'action Zynga s'envole de 45,08% à 8,70 dollars tandis que celle de son acquéreur, Take-Two, chute de 14,65% à 140,49 dollars. Zynga a été racheté pour 12,7 milliards de dollars de valeur d'entreprise en numéraire et en titres, ce qui en fait l'une des plus importantes acquisitions jamais réalisées dans le secteur. Take-Two n'a pas lésiné sur le prix, d'où sa chute en Bourse, pour se renforcer dans les jeux sur mobile. Zynga est en effet connu pour ses jeux sociaux, comme FarmVille.



Dans le détail, Take-Two propose 3,5 dollars en numéraire et 6,361 actions Take-Two par titre Zynga. La transaction devrait permettre de dégager environ 100 millions de dollars de synergies de coûts annuelles au cours des deux premières années suivant la clôture, et plus de 500 millions de dollars d'opportunités de revenus ajustés annuel dans le temps.



Sur la période de 12 mois à fin septembre, l'ensemble combiné a généré 6,1 milliards de dollars de revenus ajustés. Il prévoit une croissance de 14% au cours des trois prochains exercices.



L'opération devrait faire de Take-Two un leader dans le domaine des jeux mobiles, le mobile devant représenter plus de 50% des revenus ajustés au cours de l'exercice 2023 contre une estimation de 12% au cours de l'exercice 2022.



La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de cette année.



Les derniers trimestres ont été marqués par d'importantes transactions, les jeux devenant incontournables pour les acteurs de l'industrie des loisirs/médias. Déjà dynamique, il a été l'un des secteurs qui a bénéficié de la pandémie du fait notamment des restrictions aux déplacements.



En septembre 2020, Microsoft a racheté ZeniMax Media et son éditeur de jeux, Bethesda Softworks, pour 7,5 milliards de dollars en numéraire. Ce dernier est notamment connu pour ses jeux, The Elder Scrolls, DOOM et Fallout. Et il y a près d'un an, Electronic Arts a annoncé le rachat du spécialiste des jeux pour mobile, Glu Mobile, pour 2,1 milliards de dollars en valeur d'entreprise.