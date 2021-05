(AOF) - Salesforce.com de la tête et des épaules l'indice phare de Wall Street ce vendredi, le titre s'adjugeant +5,87% à 239,09 euros. Il profite ainsi pleinement de l'annonce par le concepteur de logiciels de gestion d'un relèvement de ses objectifs annuels: alors que les analystes attendent pour l'exercice en cours un bénéfice par action ajusté de 3,44 dollars et un chiffre d'affaires de 25,75 milliards de dollars, la société basée à San Francisco vise quant à elle 3,79 à 3,81 dollars par action et des revenus de 25,9 à 26 milliards.

Auparavant, Salesforce avait prévu 3,39 à 3,41 dollars par action pour des ventes de 25,65 à 25,75 milliards de dollars. Elle s'attend par ailleurs à un BPA ajusté de 91 à 92 cents et un chiffre d'affaires de 6,22 à 6,23 milliards de dollars au second trimestre.

Le groupe a également largement dépassé les anticipations du consensus FactSet, avec un bénéfice au premier trimestre de 469 millions de dollars, soit 50 cents par action, contre un bénéfice de 99 millions, ou 11 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA s'établit ainsi à 1,21 dollar (+73%), contre 88 cents attendus.

Les ventes ont quant à elles, atteint le niveau record de 5,96 milliards de dollars, en hausse de hausse de 23% sur un an. Les revenus des abonnements et de l'assistance se sont élevés à 5,54 milliards de dollars, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente, et les services professionnels et autres revenus ont atteint 0,43 milliard de dollars (+47%).

"Nous avons connu le meilleur premier trimestre de notre histoire", s'est félicité Marc Benioff, président et PDG de Salesforce. "Nous pensons que notre plate-forme Customer 360 s'avère être la technologie la plus pertinente pour les entreprises qui veulent sortir de la pandémie".

"Nous avons enregistré des niveaux records de nouvelles affaires et une solidité dans tous les produits, régions et tailles de clients", a poursuivi le dirigeant. "Notre début d'année impressionnant contribue à alimenter notre élan pour le reste de l'année, alors que nous gardons le rythme vers notre objectif de 50 milliards de dollars de revenus d'ici 2026".

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.