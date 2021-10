La valeur du jour à Wall Street - Procter & Gamble pénalisé par la hausse de ses coûts

(AOF) - Procter & Gamble se classe dernier du Dow Jones mardi, reculant de 1,48% à 140,23 dollars par action, dans la foulée de la publication de résultats trimestriels en repli. Comme de nombreux grands groupes, le fabricant de produits de grande consommation a également prévenu qu'il ferait face au cours de son exercice 2022 à une charge de 2,3 milliards de dollars en raison de la hausse des coûts des produits de base et du fret. Un montant qui aura un impact négatif de 90 cents sur le bénéfice par action annuel.

Des coûts supplémentaires se sont déjà fait ressentir dans les chiffres du dernier trimestre puisque, entre juillet et septembre (le premier trimestre de son exercice 2022), P&G a vu sa marge opérationnelle reculer de 260 points de base sur un an. Ils ont également fait reculer le bénéfice par action à 1,61 dollar contre 1,63 dollar il y a un an. Ce dernier est malgré tout resté supérieur au consensus FactSet, qui visait 1,59 dollar.

Les ventes ont quant à elles progressé de 5% (dont 4% en organique) à 20,338 milliards de dollars, contre un consensus de 19,826 milliards. Le fabricant de produits de grande consommation a également réitéré ses objectifs malgré une hausse anticipée des coûts de 2,1 milliards.

"Nous avons obtenu de solides résultats au cours de notre premier trimestre de l'exercice 2022 dans un environnement de coûts et d'exploitation difficile, a déclaré David Taylor, président du conseil, président et CEO de P&G. Ces résultats nous permettent de rester en bonne voie pour atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires, de résultat et de trésorerie pour l'exercice".

Le groupe basé à Charlotte, en Caroline du Nord, table en effet toujours sur une croissance organique des ventes comprise entre 2% et 4% en 2022 et sur une hausse du bénéfice par action dilué de 6% à 9%.

Enfin, P&G prévoit de verser plus de 8 milliards de dollars de dividendes et de racheter 7 à 9 milliards de dollars d'actions ordinaires au cours du nouvel exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.