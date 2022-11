La valeur du jour à Wall Street- Pfizer se porte bien en Bourse après avoir relevé ses prévisions de ventes de vaccins

(AOF) - Le laboratoire pharmaceutique Pfizer s'adjuge 2,04% à 47,50 dollars à la bourse new-yorkaise après avoir relevé sa prévision de ventes annuelles pour son vaccin contre le Covid-19, de 2 milliards de dollars à 34 milliards à la faveur de la demande pour ses nouveaux vaccins bivalents. Si la demande de vaccins contre le coronavirus chute dans certains pays, le déploiement de rappels anti-Covid est en cours aux États-Unis et en Europe.

L'entreprise a en conséquence révisé à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires total pour l'année, désormais attendu entre 99,5 et 102 milliards de dollars (contre 98 à 102 milliards auparavant).

Pfizer anticipe parallèlement que la hausse du dollar devrait peser 700 millions de dollars de plus qu'initialement prévu dans ses comptes. Il n'a en revanche pas modifié ses prévisions de ventes de sa pilule destinée à traiter le Covid-19 (Paxlovid), toujours attendues à 22 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

"Nos franchises Covid-19 resteront des générateurs de revenus de plusieurs milliards de dollars dans un avenir prévisible", a déclaré Albert Bourla, le directeur général du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.