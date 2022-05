La valeur du jour à Wall Street Pfizer : résultats dopés par le vaccin

(AOF) - Pfizer grappille 0,4% à 48,55 dollars malgré la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par son vaccin contre le Covid et son traitement contre le virus Paxlovid. Cependant, si les ventes du vaccin ont battu le consensus, celles du Paxlovid ont déçu. Au premier trimestre 2021, le groupe pharmaceutique a réalisé un bénéfice net de 7,864 milliards de dollars contre 4,877 milliards un an plus tôt. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,62 dollar contre un consensus de 1,49 dollar.

Les ventes ont bondi de 77% à 25,661 milliards. Le marché tablait sur 24,099 milliards. Les ventes du vaccin ont bondi de 3,2 à 13,2 milliards contre un consensus de 10,6 milliards.

En revanche, les ventes de Paxlovid ont atteint 1,5 milliard alors que le marché escomptait 1,9 milliard.

Pfizer a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel de 98 à 102 milliards, même si le consensus vise 105,9 milliards. Les ventes du vaccin sont attendues à environ 32 milliards et celles de Paxlovid, à 22 milliards.

Le groupe a ajusté à la baisse sa prévision de BPA en raison d'un changement comptable. Il vise désormais un BPA compris entre 6,25 et 6,45 dollars contre entre 6,35 et 6,55 dollars auparavant.

"Nous continuons à approvisionner le monde en Comirnaty (vaccin Covid), qui reste un outil essentiel pour aider les patients et les sociétés à éviter les pires impacts de la pandémie de Covid-19, et nous sommes sur la bonne voie pour tenir notre engagement de fournir au moins 2 milliards de doses aux pays à revenu faible et intermédiaire en 2021 et 2022, dont au moins 1 milliard de doses cette année", a déclaré le PDG Albert Bourla dans un communiqué.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.