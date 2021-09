La valeur du jour à Wall Street - Pfizer : réponse boursière favorable aux résultats de son vaccin anti-covid pour les 5 à 11 ans

(AOF) - Pfizer progresse de 1,13% à 44,39 dollars. Au-delà de son caractère défensif, le groupe pharmaceutique américain bénéficie des bons résultats des essais de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans. Les résultats d'un essai de phase 2/3 du vaccin de Pfizer et BioNTech SE montré un profil de sécurité favorable et des réponses robustes en anticorps neutralisants utilisant un schéma à deux doses de 10 microgramme administrées à 21 jours d'intervalle.

Il s'agit d'une dose plus faible que la dose de 30 microgramme utilisée pour les personnes de 12 ans et plus.

" Nous sommes heureux de pouvoir soumettre des données aux autorités réglementaires pour ce groupe d'enfants d'âge scolaire avant le début de la saison hivernale", a déclaré le Dr Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech. "Le profil de sécurité et les données d'immunogénicité chez les enfants âgés de 5 à 11 ans vaccinés à une dose plus faible sont cohérents avec ceux que nous avons observés avec notre vaccin dans d'autres populations plus âgées à une dose plus élevée."

Pfizer et BioNTech prévoient de partager ces données avec la FDA, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et d'autres organismes de réglementation dès que possible.

Son vaccin contre le Covid-19 devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 33,5 milliards de dollars cette année, reflétant les 2,1 milliards de doses qu'il prévoit de livrer cette année sur la base des contrats signés à la mi-juillet. Le groupe avait indiqué ces prévisions à l'occasion de la présentation de ses comptes du deuxième trimestre fin juillet.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.