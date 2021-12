La valeur du jour à Wall Street Pfizer rachète Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars information fournie par AOF • 13/12/2021 à 17:04



(AOF) - Pfizer bondit de 4% à 54,9 dollars. Les investisseurs saluent le rachat d'Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars en numéraire, soit 100 dollars par action, contre une clôture de 49,94 dollars vendredi soir. La biotech américaine est spécialisée dans les thérapies potentielles innovantes pour le traitement de plusieurs maladies immuno-inflammatoires en gastro-entérologie, en dermatologie et en cardiologie. A Wall Street, son titre flambe de 84% à 92 dollars.



La transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires et le feu vert des actionnaires d'Arena.



Par ailleurs, UBS a relevé son opinion sur le titre de Neutre à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 52 à 60 dollars en raison du potentiel de son médicament contre le Covid, Paxlovid.







AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée(jusqu'à500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.