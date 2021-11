La valeur du jour à Wall Street Pfizer : leader incontesté du vaccin

(AOF) - Pfizer gagne plus de 4% à 45,44 dollars, soutenu par une publication trimestrielle de grande qualité. Le laboratoire américain, associé à la biotech allemande BioNTech ressort grand gagnant de la course au vaccin que se sont livrés les big pharma et les biotechs depuis le début de la pandémie. A tel point qu'aujourd'hui, 78% des vaccins contre le Covid inoculés aux Etats-Unis sont siglés Pfizer/BioNtech et 80% en Europe ! De quoi battre le consensus et relever ses prévisions de ventes annuelles. De plus, le groupe a encore des parts de marché à grignoter dans les émergents.

Le géant pharmaceutique américain a donc relevé à environ 36 milliards de dollars sa prévision de ventes de son vaccin contre le Covid-19 pour 2021. Pfizer profite en effet de nouveaux contrats avec des pays pour des doses de rappel ainsi que l'extension de la vaccination aux enfants. Pour l'ensemble de l'année, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires total compris entre 81 et 82 milliards de dollars et un bénéfice net ajusté compris entre 4,13 et 4,18 dollars par action.

Sur le seul troisième trimestre, Pfizer a dégagé un bénéfice ajusté de 1,34 dollar par action contre 72 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est ressorti à 24,1 milliards de dollars contre 12,13 milliards au troisième trimestre 2020.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur bénéfice de 1,08 dollar par action et sur un chiffre d'affaires de 22,58 milliards de dollars.

Jusqu'à présent, Pfizer a produit 2,6 milliards de doses de son vaccin Covid-19 et en avait expédié 2 milliards jusqu'à présent. La société, BioNTech est en bonne voie pour produire 3 milliards de doses cette année.

Pour 2022, le groupe craint que ses ventes de vaccin ne tombent à 29 milliards de dollars. Si Pfizer a la capacité de produire 4 milliards de doses de vaccin Covid-19 l'année prochaine, il ne table que sur des ventes pour 1,7 milliard de doses.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.