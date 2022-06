La valeur du jour à Wall Street - Oracle : croissance à deux chiffres saluée en Bourse

(AOF) - Oracle (+9,09% à 69,87 dollars) affiche l’une des plus fortes progressions du S&P 500 grâce à ses bons résultats et au dynamisme de son activité dans le cloud. L'éditeur de logiciels professionnels affiche ainsi sur le quatrième trimestre, clos fin mai, une croissance des revenus de 10% qu’il promettait seulement pour l’exercice en cours. JPMorgan explique cette croissance plus forte que prévu par une paire de contrat de licences de plus de 100 millions de dollars qu’il n'attendait pas, dont l'un, selon lui, est un renouvellement de contrat avec Salesforce.

Sur les 3 dernier mois de l'exercice fiscal 2022, Oracle a enregistré un bénéfice net en baisse de 21% à 3,189 milliards de dollars, soit 1,16 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,54 dollar, soit 16 cents de mieux que le consensus Bloomberg. JPMorgan attribue cependant cette différence à hauteur de 15 cents par un taux d'imposition plus faible que prévu.

Les revenus d'Oracle ont progressé de 5% à 11,8 milliards de dollars, dépassant les attentes : 11,7 milliards de dollars. Ils sont même en hausse de 10% à taux de change constants.

L'activité a été dopée par les ventes de licences sur site et pour le cloud, qui ont augmenté de 18% à 2,54 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 2,17 milliards de dollars. Elles sont en progression de 25% à taux de change constants.

Oracle a précisé que les revenus générés par sa principale division, qui comprend ses activités dans le cloud, ont augmenté de 3% à 7,61 milliards de dollars. Leur progression est de 7% à taux de change constants.

Croissance annuelle attendue de plus de 30% dans le cloud

Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 1,04 dollar et 1,08 dollar par action. Le concurrent de SAP cible également des revenus en hausse de 17% à 19% y compris Cerner, dont l'acquisition a été récemment finalisée. A taux de change constants, la progression est attendue entre 20% et 22%. Hors Cerner, le cloud est anticipé en croissance de plus de 30% sur l'ensemble de l'exercice à taux de change constants, dont de 25% à 28% au premier trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.