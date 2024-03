La valeur du jour à Wall Street - Nvidia : des analystes impressionnés par la présentation de Jensen Huang

(AOF) - L'action Nvidia recule 1,45% à 871,76 dollars au lendemain de la présentation de sa nouvelle puce phare pour l'intelligence artificielle : la Blackwell B200. Enregistrant un gain de 75% depuis le 1er janvier et de 235% sur un an, le groupe technologique affiche la troisième plus importante capitalisation américaine derrière Microsoft et Apple. La Blackwell B200 est appelée à remplacer la H100. "La puce B200 a un potentiel de prix de vente moyen de 60 000 à 70 000 dollars contre de 30 000 à 35 000 dollars pour une plateforme GPU B100 standalone", explique HSBC.

La Blackwell B200 contient 208 milliards de transistors, soit 2,5 fois plus qu'une H100. JPMorgan souligne que grâce à cette nouvelle puce, Nvidia garde une ou deux longueurs d'avance sur ses concurrents. "Les produits seront disponibles pour ses partenaires dans le courant de l'année et nous pensons qu'ils devraient entraîner une croissance soutenue des revenus jusqu'en 2025", ajoute l'analyste.

Pour Morgan Stanley, il ressort clairement de la présentation du patron de Nvidia, Jensen Huang, que, malgré tout ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois, Nvidia estime qu'il est encore tôt pour libérer tout le potentiel de l'IA générative. A cette occasion, il a exposé sa vision d'un avenir fondé sur l'IA, l'IA générative étant la pierre angulaire d'une nouvelle révolution industrielle. " L'entreprise a présenté un ensemble convaincant de nouveaux matériels, logiciels et systèmes permettant de faire un pas de plus vers cet avenir", estime l'analyste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

