La valeur du jour à Wall Street NVIDIA bats des records de ventes en pleine pénuries de puces électroniques

(AOF) - Nvidia cède 0,14% à New York, à 627,15 dollars par action, dans un contexte peu porteur pour les valeurs technologiques, dans lequel le Nasdaq peine à rester à l'équilibre. Le champion des cartes graphiques a pourtant réalisé un premier trimestre 2021 exceptionnel, réalisant des ventes records en dépit de la pénurie de composants électroniques qui pénalisent de nombreuses industries depuis plusieurs mois. Le groupe californien a également plus que doublé son bénéfice par action ajusté, qui atteint 3,66 dollars, dépassant ainsi le consensus FactSet qui visait 3,29 dollars.

" Nous avons eu un trimestre fantastique, avec une forte demande pour nos produits qui a entraîné un revenu record ", a déclaré Jensen Huang, le fondateur et CEO de Nvidia. " Notre activité de centre de données continue de se développer, alors que les industries du monde entier adoptent NVIDIA AI pour traiter la vision par ordinateur, l'IA conversationnelle, la compréhension du langage naturel et les systèmes de recommandation. NVIDIA RTX a réinventé le graphisme informatique et entraîne des mises à niveau sur les marchés du jeu et du design".

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de la firme de Santa Clara s'est établi à 5,66 milliards de dollars, un record, ce qui représente un bond de 84% sur un an et de 13% par rapport au trimestre précédent.

L'activité dans les jeux vidéo a été multipliée par 2 (+106%) à 2,76 milliards de dollars, là aussi un niveau historiquement élevé, pour dépasser de peu les attentes de FactSet (2,72 milliards). Celle des centres de données a progressé pour sa part de 79% à 2,05 milliards de dollars.

Au cours de la conférence téléphonique qui a suivi la publication de ces résultats, la directrice financière du groupe, Colette Kress, a également révélé que les nouvelles cartes graphiques dites CMP destinée au minage des crypto-monnaies, lancées au début du trimestre, avait généré 155 millions d'euros de revenus. Elles constituent une des réponses de Nvidia (avec la limitation des performances des autres cartes GeFroce selon les usages) à la pénurie de cartes graphiques pour les joueurs provoquée notamment par la folle ascension du bitcoin en début d'année.

Selon Colette Kress, les ventes de ces CMP devraient atteindre les 400 millions de dollars au cours du second trimestre, mais que cette activité ne représente que du bonus pour la firme, dont le coeur de cible reste les joueurs.

Fort de ces résultats, la société informatique s'attend à un chiffre d'affaires de 6,3 milliards de dollars, plus ou moins 2%, au prochain trimestre, alors que le consensus FactSet vise plutôt les 5,47 milliards.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pouratteindre 143 millions d'unités,d'après le cabinet d'études Canalys.Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%.La croissance devrait s'élever à1,4 % en 2021.

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.