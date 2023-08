La valeur du jour à Wall Street - Nvidia affole les compteurs

(AOF) - Nvidia a fait un sans faute hier soir, dévoilant des profits et des perspectives bien supérieurs aux attentes, accompagnés d’un nouveau plan de rachat d’actions de 25 milliards de dollars. En Bourse, l’action du spécialiste des puces pour des applications d’intelligence artificielle gagne 2,27% à 481,86 dollars, affichant une capitalisation de près de 1 200 milliards de dollars. « Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le fait que Nvidia ne répond qu'à environ la moitié de la demande, malgré des revenus multipliés par plus de 3 en 6 mois » a réagi Morgan Stanley.

Le bureau d'études est positif sur la valeur et il a rehaussé son objectif de cours de 500 dollars à 630 dollars à l'instar de nombreux autres de ses confrères. JPMorgan a fait passer le sien de 500 à 600 dollars, Bank of America de 550 à 650 dollars, Citi de 520 à 630 dollars…

Surfant sur le boom de l'intelligence artificielle, Nvidia a vu son bénéfice net s'envoler de 843% au deuxième trimestre à 6,19 milliards de dollars, soit 2,48 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté a largement dépassé les attentes à 2,70 dollars. Le marché visait 2,07 dollars.

Le groupe technologique a bénéficié d'une activité bien supérieure aux attentes sachant pourtant que sa prévision de revenus avait surpris en mai en dépassant de plus de 50% le consensus.

Son chiffre d'affaires s'est envolé de 101% à 13,51 milliards de dollars, dépassant nettement son objectif de 11 milliards de dollars et le consensus de 11 milliards de dollars.

Son activité de produits pour les centres de données a vu ses revenus exploser de 141% à 10,32 milliards de dollars, bénéficiant d'une forte demande pour ses produits A100/H100 grâce à l'essor de l'intelligence artificielle.

Non seulement les bénéfices ont largement dépassé les attentes, mais Nvidia a aussi dévoilé une bonne surprise au niveau de ses perspectives. Le groupe cible en moyenne 16 milliards de dollars de ventes, là où le marché anticipait seulement 12,5 milliards de dollars. La marge brute ajustée devrait atteindre 72,5% contre 71,2% au deuxième trimestre.

Ces bonnes nouvelles sur le front des perspectives à court terme s'accompagnent de commentaires optimistes de la direction sur la demande à moyen terme. " Notre visibilité sur la demande se prolonge jusqu'à l'année prochaine ", a déclaré sa directrice financière, Colette Kress, lors de la conférence de presse avec les analystes.

