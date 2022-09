La valeur du jour à Wall Street - Novavax rebondit grâce au Royaume-Uni

(AOF) - Novavax gagne 8% à 20,4 dollars à Wall Street après avoir cédé 10% lundi. Le titre de la biotech américaine est soutenu par la livraison d'un million de son vaccin contre le Covid au Royaume-Uni. Un petit bol d'air pour ses actionnaires. L'action accuse en effet un repli de plus de 85% depuis le début de l'année et de 90% en un an. En août dernier, le groupe a été contraint de réviser à la baisse ses prévisions de résultats 2022 en raison de la faible demande pour son vaccin. Ce dernier a connu d'importants retards de production et a beaucoup tardé à être autorisé aux Etats-Unis notamment.

Novavax a annoncé qu'un million de doses de son vaccin protéique Covid-19, Nuvaxovid, étaient désormais disponibles au Royaume-Uni. "Les données britanniques montrant que les personnes infectées à la fois par le Covid-19 et par la grippe ont cinq fois plus de risques de mourir que les personnes non infectées, il est plus important que jamais d'envisager tout vaccin proposé par le National Health Service", a déclaré Stanley C. Erck, directeur général de Novavax, dans un communiqué.

Le vaccin Novavax utilise une technologie plus conventionnelle que les vaccins à base d'ARNm développés par Pfizer, BioNTech et Moderna MRNA, qui ont été les premiers à être approuvés et utilisés à grande échelle lors de la pandémie. Il est administré sous forme de deux injections à trois semaines d'intervalle.

