La valeur du jour à Wall Street - Nordstrom : enfin une bonne nouvelle dans le secteur de la distribution

(AOF) - Nordstrom bondit de 10,25% à 22,80 dollars, le distributeur américain haut de gamme ayant relevé ses objectifs de résultats annuels. Une gageure au sein d'un sein qui a accumulé les avertissements ces derniers jours en raison de la dégradation de l'environnement macroéconomique. Mais pour UBS, à Vendre sur la valeur, il faut raison garder, la hausse de l’action devant être de « courte durée ». « Nous pensons que Wall Street sous-estime la pression exercée sur les bénéfices de Nordstrom par la perte de parts de marché due à la migration des consommateurs vers les canaux en ligne ‘pureplay’,

les détaillants avec de meilleures propositions qualité-prix comme TJX, et les canaux des marques ", explique le broker.

Nordstrom a pu rehausser ses objectifs annuels après avoir fait mieux que prévu au premier trimestre, clos fin avril. Sur cette période, le distributeur américain haut de gamme a réalisé un bénéfice net de 20 millions de dollars, soit 13 cents par action, à comparer avec -166 millions de dollars, ou -1,05 dollar par titre, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, il a affiché une perte par action de 1 cent alors que le consensus Refinitiv IBES s'élevait à - 5 cents.

Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 3,57 milliards de dollars, en augmentation de 18,7%. Wall Street visait 3,28 milliards de dollars.

" Au cours du premier trimestre, nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires grâce à une amélioration générale dans les principales catégories et zones géographiques. Il est important de noter que nous avons progressé dans nos initiatives stratégiques et continuons à nous concentrer sur l'augmentation de la rentabilité afin de réaliser nos objectifs financiers " a déclaré le Directeur général, Erik Nordstrom.

Le distributeur américain est plus optimiste sur ses perspectives

Nordstrom vise désormais cette année un bénéfice par action compris entre 3,38 et 3,68 dollars contre de 3,15 à 3,50 dollars précédemment. Le distributeur cible par ailleurs des ventes en progression de 6% à 8% contre de 5% à 7% auparavant.

Ultime bonne nouvelle, le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.