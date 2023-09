La valeur du jour à Wall Street - Nike : une copie trimestrielle saluée en Bourse

(AOF) - Nike s'adjuge 6,48% à 95,31 dollars. Les investisseurs saluent la prestation trimestrielle de l'équipementier sportif américain qui a dégagé un bénéfice supérieur aux attentes. Au titre du premier trimestre de son exercice fiscal clos le 31 août, la firme au Swoosh a dégagé un bénéfice net par action à 94 cents, contre 93 cents un an plus tôt et 76 cents de consensus. Cette performance a profité en Bourse aux deux concurrents européens que sont Adidas et Puma, en progression respectivement de 6,52% et 6,04% à Francfort.

Toutefois, Nike a publié, pour la première fois en deux ans, un chiffre d'affaires en deçà des prévisions, à 12,94 milliards de dollars, contre 13 milliards anticipés.

Ses ventes ont enregistré une croissance solide tant en Chine (+12% hors impact des devises) qu'en Europe, Afrique, Moyen-Orient (+6%). Mais celles en Amérique du Nord, région qui représente près de 45% de ses revenus, ont reculé de 1% hors effets de changes.

Ses stocks ont par ailleurs diminué de 10% sur un an, ressortant à 8,7 milliards de dollars.

Stifel, qui reste à l'Achat sur Nike, considère l'exercice 2024 comme le premier d'une série d'années au cours desquelles la structure des marges se normalisera à la hausse.

Malgré un contexte concurrentiel de plus en plus patent, Nike a, par ailleurs, maintenu sa prévision annuelle d'une croissance des revenus entre 4% et 6% et d'une expansion de la marge brute de 1,4 à 1,6 point de base.

