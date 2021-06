La valeur du jour à Wall Street - NIKE fait très fort

(AOF) - Nike bondit de plus de 14% 151,7 dollars après avoir atteint un nouveau record à 153,09 dollars. Le premier équipementier sportif mondial a dévoilé des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Point marquant, les ventes ont battu le consensus de plus d'un milliard de dollars. La marque à la virgule a bénéficié du dynamisme du marché chinois, bien sûr, mais surtout d'une exceptionnelle croissance de ses ventes en Amérique du Nord (+141% et +32% par rapport au quatrième trimestre 2019) grâce à l'impressionnant succès de ses collections Jordan.

Nike a réalisé au quatrième trimestre 2020/2021 un bénéfice net de 1,51 milliard de dollars, ou 93 cents par action, contre une perte nette de 790 millions, ou -51 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a été pratiquement doublé à 12,34 milliards grâce à un effet de base très favorable. De nombreux magasins de l'équipementier sportifs étaient fermés il y a un an en raison de la pandémie. Les analystes tablaient sur un BPA de 51 cents et un chiffre d'affaires de 11,03 milliards.

Pour l'exercice 2022, la marque table sur croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

JPMorgan a relevé son objectif de cours sur Nike de 176 à 180 dollars tout en réitérant sa recommandation Surpondérer. Le broker a salué des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Les profits ont bénéficié du bond de 96% des revenus publiés (+88% à taux de change constant contre un consensus supérieur à 75%). En approfondissant son analyse, le bureau d'études observe que les ventes du quatrième trimestre sont supérieures de 21% à celles du quatrième trimestre 2019. Elles marquent une accélération par rapport à +8% au troisième trimestre et +11% depuis le début de l'année. Si le marché chinois est dynamique, la performance américaine est solide puisque les ventes y sont plus élevées qu'en 2019.

Par ailleurs, le courtier salue les prévisions meilleures que prévu du groupe à court comme à moyen et long terme. Nike cible des revenus supérieurs à 50 milliards de dollars sur le nouvel exercice.

