La valeur du jour à Wall Street - Netflix perd 200 000 abonnés, le titre plonge

(AOF) - Netflix s'effondre de près de 37% à Wall Street, à 221,47 dollars par action, plombé l'annonce hier soir d'un nombre d'abonnés en baisse, du jamais vu depuis plus de 10 ans. En effet, la célèbre plateforme de vidéo à la demande en a comptabilisé 221,64 millions dans le monde à la fin du mois de mars 2022, soit 200 000 de moins qu'au 31 décembre 2021. Cela représente un recul de moins de 0,1%, mais suffisant toutefois pour exaspérer les analystes qui attendaient un gain de 2,5 millions d'abonnés.

Le groupe californien a d’autant plus attisé l'ire des marchés qu'il devrait en perdre encore 2 millions d'ici la fin du second trimestre, selon ses propres prévisions.

Netflix explique ce repli de différentes manières. D'une part en raison de contraintes sur son marché qu'il ne peut que difficilement contrôler, tels que les habitudes des consommateurs finaux et les supports qu'ils utilisent. Par ailleurs, le partage des mots de passe, un phénomène que le groupe cherche à contenir et à monétiser, ferait que la plateforme est en réalité disponible dans plus de 100 millions de foyers supplémentaires.

Mais le géant du streaming blâme également l'intensification de la concurrence sur un marché de plus en plus atomisé, ainsi que le contexte macro-économique et géopolitique en raison de la guerre en Ukraine.

"La suspension de notre service en Russie et la liquidation de tous les abonnements payants russes ont entraîné une perte nette de 700 000 abonnés ; en excluant cet impact, le gain net payant a atteint +0,5 million", explique Netflix dans son communiqué, avant de reconnaître plus loin que sa récente hausse des prix en Amérique du Nord lui a aussi fait perdre 640 000 abonnés dans la région.

Du coté des résultats, le bénéfice est ressorti en baisse de 6,4% sur un an pour s'établit à 1,597 milliard de dollars, soit 3,53 dollars par action, mais a malgré tout largement dépassé le consensus FactSet qui le voyait à 2,9 dollars par action. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 9,8% à 7,868 milliards de dollars, pour un consensus de 7,93 milliards.

Pour le second trimestre, Netflix vise un bénéfice de 1,354 milliards de dollars, ou 3 dollars par action, et des revenus de 8,05 milliards (+9,7% sur un an), alors que le consensus vise 8,22 milliards.

