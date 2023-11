La valeur du jour à Wall Street - Microsoft : Sam Altman monte à bord et les employés d’Open AI se mutinent

(AOF) - Vendredi soir, l’annonce inattendue du limogeage de Sam Altman de son poste de Directeur général d’Open AI, créateur de l’agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle, ChatGPT, avait créé une onde de choc. Au terme d’un week-end riche en rumeurs de retour, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé son recrutement. En Bourse, l’action du géant du logiciel et du cloud gagne 1,22% à 374,35 dollars. Daniel Ives, analyste chez Wedbush Securities, juge que Microsoft est dans une position plus forte dans l’intelligence artificielle grâce aux arrivées annoncées.

Outre Sam Altman, son président et autre cofondateur, Greg Brockman, ainsi que d'autres collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle avancée.

"Malgré la pression exercée par les investisseurs, notamment Microsoft et la société de capital-risque Thrive Capital, les membres du conseil d'administration ont repoussé les tentatives de réintégrer Sam Altman, forts d'une structure d'entreprise inhabituelle qui leur donnait plus de pouvoir que les investisseurs qui ont injecté des milliards dans la société d'intelligence artificielle", explique le Wall Street Journal.

Le conseil d'Open AI est désormais sous la pression de plus de 500 de ses employés sur un total d'environ 770. Dans une lettre ouverte, ils demandent le retour de Sam Altman et de Greg Brockman à la tête d'Open AI et menacent de démissionner et de rejoindre la filiale de Microsoft récemment annoncée et dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. "Microsoft nous a assurés qu'il y avait des postes pour tous les employés de l'OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous décidons de la rejoindre", précisent-ils.

Selon le site The Information, Emmett Shear, ancien Directeur général de Twitch, serait nommé au poste de directeur général par intérim d'Open AI. Une information que le patron de Microsoft a semblé confirmer. "Nous sommes impatients de faire la connaissance d'Emmett Shear et de la nouvelle équipe dirigeante d'Open AI et de travailler avec eux", a déclaré Satya Nadella.

