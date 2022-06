La valeur du jour à Wall Street - Microsoft : la vigueur du dollar pèse sur les comptes

(AOF) - Microsoft a abaissé ses objectifs pour le quatrième trimestre en raison de l'impact des taux de change. En Bourse, l'action du numéro un mondial des logiciels perd 2,30% à 266,17 euros et est confinée à l'avant dernière place de l'indice Dow Jones. La firme de Redmond, dans l'Etat de Washington, vise désormais un bénéfice net compris entre 16,85 milliards de dollars et 17,43 milliards de dollars, soit entre 2,24 et 2,32 dollars par action. Elle ciblait auparavant un bénéfice net compris entre 17,1 milliards de dollars et 17,67 milliards de dollars, soit entre 2,28 et 2,35 dollars par action.

Wall Street anticipait 2,33 dollars par action

L'impact supplémentaire des changes au niveau du bénéfice par action s'élève à - 3 cents par action.

Microsoft réalise environ la moitié de son activité en dehors des Etats-Unis. Or le billet vert a progressé contre de nombreuses devises ces derniers mois dans la perspective de la poursuite du resserrement monétaire de la Fed.

Les revenus subissent le même sort

Ils sont désormais anticipés entre 51,94 et 52,74 milliards de dollars contre de 52,4 à 53,2 milliards de dollars précédemment. L'impact supplémentaire des changes représente 460 millions de dollars. Les analystes anticipaient en moyenne 52,87 milliards de dollars.

Dans le détail, la division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial) cible désormais des revenus compris entre 20,92 et 21,17 milliards de dollars contre de 21,10 à 21,35 milliards de dollars précédemment.

La division Productivity and Business Processes, qui comprend aussi Office 365 Commercial, Dynamics (solutions métiers) et Skype, devrait générer un chiffre d'affaires entre 16,48 et 16,73 milliards de dollars et non plus entre 16,65 et 16,90 milliards de dollars.

La division More Personal Computing (Windows, Xbox...) anticipe des revenus entre 14,54 et 14,84 milliards de dollars alors qu'elle anticipait auparavant entre 14,65 et 14,95 milliards de dollars.

