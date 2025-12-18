 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Micron Technology rassure les marchés après un premier trimestre bien au-dessus des attentes
information fournie par AOF 18/12/2025 à 17:00

(AOF) - Micron Technology bondit de 11,24%, à 251,07 dollars. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs s'invite en tête de l'indice Nasdaq 100 après avoir dévoilé une performance nettement meilleure que prévu lors du premier trimestre de son exercice fiscal 2026. Sur la période close le 27 novembre, la firme américaine a déclaré un bpa de 4,78 dollars, contre 1,79 dollar un an plus tôt, et un consensus de 3,96 dollars.

Le chiffre d'affaires a bondi de 56,65%, à 13,64 milliards de dollars, par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025, là où les analystes tablaient sur 12,83 milliards de dollars. En séquentiel, les revenus ont affiché une progression de 20,57%.

"Au cours de ce premier trimestre fiscal, Micron a réalisé un chiffre d'affaires record et une expansion significative des marges, tant au niveau du groupe que dans chacune de nos unités d'affaires", a déclaré Sanjay Mehrotra, président-directeur général de Micron Technology.

"Nous ne voyons aucune raison de tempérer notre optimisme", souligne Wedbush qui a réitéré sa recommandation à Surperformance tout en relevant son objectif de cours de 300 à 320 dollars.

Même sentiment du côté de Bank of America qui a relevé Micron Technology à l'Achat, contre Neutre précédemment, et son objectif de cours de 250 à 300 dollars. La banque américaine, qui prévoit désormais un cycle de mémoire plus fort et plus durable, soutenu par la demande d'IA et la pénurie d'offre, a fortement revu à la hausse ses prévisions de bénéfices. Ses estimations pour les exercices 2026, 2027 et 2028 ont été respectivement augmentées de 62%, 80% et 42%.

Côté perspectives, Micron anticipe, pour le deuxième trimestre fiscal, un bpa de 8,42 dollars (contre un consensus de 4,78 dollars), plus ou moins 20 cents, et un chiffre d'affaires de 18,70 milliards de dollars (contre un consensus de 14,33 dollars), plus ou moins 400 millions.

