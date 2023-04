La valeur du jour à Wall Street - Micron : son examen par Pékin n'affecte pas son activité

(AOF) - Micron n’est pas épargné par la baisse du Nasdaq, même si le fabricant américain de mémoires informatiques a rassuré sur les conséquences de l'examen de cybersécurité, dont elle fait l'objet de la part du gouvernement chinois. L’action perd 1,81% à 58,53 dollars. Le fabricant américain de mémoires informatiques, Micron a déclaré que l'enquête n'affectait pas sa capacité à livrer des produits, selon la presse américaine. " Les expéditions de produits, l'ingénierie, la fabrication, les ventes et les autres fonctions de Micron fonctionnent normalement " a indiqué la société technologique.

" Micron s'est engagé à mener toutes ses activités avec une intégrité sans compromis, et nous défendons la sécurité de nos produits et nos engagements envers nos clients. "

Via cet examen, l'autorité chinoise de régulation du cyberespace souhaite " protéger la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des infrastructures d'information critiques, à prévenir les risques cachés et à préserver la sécurité nationale ".

Cet examen intervient alors que la tension ne cesse de se renforcer entre les Etats-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie et des semi-conducteurs en particulier. Les États-Unis ont imposé des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés et d'équipements pour la fabrication de puces dans le but de freiner les progressions technologiques et militaires de Pékin. Plusieurs pays, dont le Japon et les Pays-Bas ont accepté de faire de même.

