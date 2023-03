La valeur du jour à Wall Street - Micron en nette hausse : de la lumière au bout du tunnel

(AOF) - Micron s’adjuge 6,21% à 62,96 dollars après avoir rassuré sur ses perspectives. Au troisième trimestre de son exercice, le fabricant de mémoires informatiques cible des revenus de 3,7 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, à comparer avec un consensus de 3,75 milliards de dollars. Cette prévision s’accompagne de commentaires optimistes du PDG, Sanjay Mehrotra. Selon ce dernier, " les stocks des clients s'améliorent et nous prévoyons une amélioration progressive de l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur ".

" Alors que l'entreprise traverse l'une des pires crises du marché des mémoires, l'équipe de direction commence à voir la lumière au bout du tunnel, avec des niveaux de stocks en constante amélioration sur un large éventail de marchés finaux ", se félicite JPMorgan.

" Par rapport à la reprise, nous pensons que sa forme sera largement déterminée par la rapidité avec laquelle les clients des centres de données reviendront pour commencer à acheter en force - plus ils attendent, et plus 2024 sera bon ", explique pour sa part UBS.

Micron anticipe par ailleurs une perte par action ajustée de 1,58 dollar, plus ou moins 7 cents.

Les perspectives relèguent au second plan des résultats décevants. Au deuxième trimestre, clos début mars, Micron a essuyé une perte nette de 2,31 milliards de dollars, soit 2,12 dollars par action, contre un profit de 2,26 milliards de dollars et 2 dollars par action l'an dernier. La perte par action ajustée est ressortie à 1,91 dollar alors que le marché anticipait une perte de 81 cents par action. Le chiffre d'affaires a chuté de 52,6% à 3,69 milliards de dollars et Wall Street anticipait 3,72 milliards de dollars.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.