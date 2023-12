La valeur du jour à Wall Street - Micron dopé par un prochain trimestre plus favorable

(AOF) - Micron (+5,92% à 83,35 dollars) est catapulté parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500, soutenu par une performance trimestrielle meilleure que prévu et des perspectives favorables. JPMorgan explique les prévisions supérieures aux attentes par une hausse de la demande et la normalisation des stocks excédentaires des clients - le tout entraînant des augmentations plus importantes que prévu des prix des mémoires DRAM et NAND sur de multiples marchés, notamment les smartphones, les PC, l'IoT, l'automobile et l'industrie.

Au premier trimestre, clos fin novembre, de son exercice 2024, le fabricant de mémoires informatiques a essuyé une perte nette de 1,23 milliard de dollars, soit 1,12 dollar par action, contre une perte de 195 millions de dollars, soit 18 cents par action l'an dernier. La perte par action ajustée est ressortie à 95 cents alors que le marché anticipait une perte de 1 dollar.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 15,7% à 4,73 milliards de dollars et Wall Street anticipait 4,54 milliards de dollars.

"L'exécution et des prix solides de Micron ont permis d'obtenir des résultats financiers supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre ", a déclaré Sanjay Mehrotra, PDG de Micron Technology. "Nous nous attendons à ce que les fondamentaux de notre activité s'améliorent tout au long de l'année 2024, avec un marché potentiel total record pour l'industrie prévu pour l'année civile 2025" grâce à la demande pour les applications liées à l'intelligence artificielle.

Perspectives favorables

Au deuxième trimestre, le fabricant de mémoires informatiques cible des revenus de 5,3 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, à comparer avec un consensus de 4,99 milliards de dollars. Micron anticipe par ailleurs une perte par action ajustée de 28 cents, plus ou moins 7 cents. Wall Street prévoit une perte de 62 cents par titre.

"La direction constate une amélioration des stocks des clients des centres de données et s'attend à ce que leurs stocks se rapprochent des niveaux normalisés d'ici le premier semestre 2024", note JPMorgan.

