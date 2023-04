La valeur du jour à Wall Street - Meta Platforms s'envole à Wall Street

(AOF) - Meta Platforms flambe de 14,26% à 239,27 dollars à la bourse new-yorkaise, boostant le segment technologique. La firme californienne a fait état de ventes trimestrielles en hausse pour la première fois depuis près d'un an, dépassant ainsi les estimations des analystes. Le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a enregistré, sur la période janvier-mars, un bénéfice net de 2,20 dollars par action contre 2,03 dollars de consensus après 2,72 dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires ressort à 28,65 milliards de dollars, en progression de 3%, contre un consensus de 27,66 milliards de dollars.

La marge opérationnelle s'élève à 25% contre 31% et un consensus de 23,6%.

Les résultats mettent en évidence l'importance croissante de l'IA, le PDG Mark Zuckerberg ayant déclaré que cette technologie permettait d'augmenter le trafic sur Facebook et Instagram et de gagner davantage en ventes publicitaires.

" Nous pensons que l'IA a joué un rôle crucial dans le passage de Meta d'un ensemble plus limité d'amis, de membres de la famille et de contenus suivis à un ensemble presque illimité de contenus recommandés désormais disponibles dans Reels et Feed ", a indiqué J.P. Morgan selon une note de marché.

En vue du trimestre en cours, Meta Platforms prévoit un chiffre d'affaires compris entre 29,5 milliards et 32 milliards de dollars, contre 29,53 milliards anticipés par le marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.